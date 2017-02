PJC/MT

Vinte e cinco pessoas foram conduzidas à delegacia e duas presas em flagrante nos municípios de Água Boa e Nova Xavantina. Estes são os dados parciais da operação Bairro Seguro, deflagrada pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), nesta sexta-feira (03.02), nas duas cidades.



Entre os detidos, estão três pessoas suspeitas de participar de um possível sequestro de servidores do sistema bancário da região de Água Boa. “Com o apoio dos policiais da Gerência de Combate ao Crime ao Organizado (GCCO) conseguimos impedir que fosse consumado o sequestro dos servidores da Caixa Econômica da nossa região”, disse o Delegado Regional de Água Boa, Welber Batista.



Nas duas cidades, os policiais apreenderam 18 celulares, 1,2 kg de maconha e várias porções de entorpecentes, 40 munições calibre 38, duas balança de precisão, um veículo, um simulacro de arma de fogo e uma arma de fogo calibre 38, que depois de rastreada constou como sido roubada da agência dos Correios, do município de Poconé.



“Sabemos que esta é uma região que está evoluindo muito e que a Segurança Pública precisa desenvolver, constantemente, ações para garantir a tranquilidade da população e para que essa região possa continuar avançando e crescendo”, destacou o comandante geral da Polícia Militar, coronel PM Jorge Luiz de Magalhães.



Foram apreendidos ainda joias, videogame, ventilador e uma televisão 42 polegadas. Foram alvos da operação 18 locais e 23 pessoas em Água Boa e 10 locais em Nova Xavantina.



“Até agora tivemos um resultado satisfatório nas duas cidades, com apreensão de drogas e prisões. Esse trabalho de integração vai ser continuo para desmantelarmos o crime”, disse o delegado municipal de Nova Xavantina, Sidarta Vidigal de Almeida.



A ação integrada entre as Polícias Civil e Militar começou logo cedo com o cumprimento de mais de 30 mandados de prisão, busca e apreensão domiciliar. Um dos mandados de busca e apreensão foi cumprido ainda na tarde dessa quinta-feira (02.02), no município de Água Boa.