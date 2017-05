O Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) localizou 37 veículos em Cuiabá e Várzea Grande durante patrulhamento aéreo e operações integradas, realizadas com outras instituições das forças da Segurança Pública.

O número é referente ao período de 1º de janeiro até segunda-feira (15.05). Na última semana, por exemplo, uma ação conjunta entre o Ciopaer e a Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículo Automotor (DERRFVA), da Polícia Judiciária Civil (PJC-MT), recuperou um veículo roubado que tinha como destino o Paraguai.

O carro Hyundai HB-20 foi roubado no dia 04 de maio, na residência de uma jornalista e localizado seis dias depois, no bairro Pedra 90, em Cuiabá. Um casal que guardava o automóvel foi preso na ação.

O delegado titular da Delegacia Especializada de Roubo e Furto de Veículo Automotor (DERRFVA), Vitor Hugo Bruzulato Teixeira, disse que a visão privilegiada do helicóptero e o trabalho de inteligência estão permitindo bons resultados nas ações.

“Hoje, os criminosos estão roubando os veículos e alugando casas com muros e portões fechados, para dificultar as ações policiais. O trabalho com o Ciopaer tem apresentado resultados positivos, em razão da visão privilegiada dos profissionais, por meio da aeronave”, disse.

A Polícia Militar é outra instituição que conta com o apoio das aeronaves do Ciopaer nos trabalhos de localização de veículos. O subchefe de Estado Maior da Polícia Militar, coronel PM Heverton Mourett, disse que a cooperação entre as instituições é essencial.

“Quando recebemos a notícia que aconteceu um roubo ou furto de veículo, acionamos o Ciopaer para nos ajudar a localizar, pois o apoio aéreo amplia o campo de visão policial nas buscas”.

Neste ano, o grupamento aéreo intensificou o serviço de inteligência e a parceria com as delegacias da Polícia Judiciária Civil, em especial de roubo e furto de veículos, conforme explicou o comandante do Ciopaer, coronel PM Henrique da Silva Santos.

“Essa parceria tem sido muito importante para descobrimos as regiões onde os criminosos estão escondendo os veículos roubados e furtados”, disse Henrique.

Além de Cuiabá e Várzea Grande, o patrulhamento aéreo ocorre nas regiões circunvizinhas, com o objetivo de localizar veículos abandonados que foram roubados ou furtados.

“A Polícia Judiciária Civil nos passa os pontos críticos e possíveis locais de esconderijo. Usamos o helicóptero para fazer o sobrevoo e facilitar a visão policial, uma vez que é difícil o profissional enxergar um veículo escondido dentro de uma residência”, explicou.

Ciopaer

As atividades do Ciopaer foram regulamentadas pelo governo do Estado por meio do Decreto nº 8304, de 17 de novembro de 2006. O objetivo é centralizar, em um único órgão, o controle, a operação e a manutenção das aeronaves de asas fixas e rotativas de atividade policial de Mato Grosso.

Atualmente, o Ciopaer dispõe de três helicópteros e quatro aeronaves. O efetivo é de 92 profissionais da segurança pública, entre policiais militares, policiais civis e bombeiros militares, que se dividem nas funções de pilotos, tripulantes, mecânicos e nos serviços administrativos.

Os profissionais atuam em apoio às ocorrências de roubos, cercos, perseguições, resgates, salvamentos, incêndio, defesa civil, entre outros.

Desde 2015, o Ciopaer tem auxiliado as forças de segurança pública nas ações integradas em todo o estado. Além disso, o grupamento especializado também realiza patrulhamentos preventivos com foco na redução dos índices criminais.

Em 2016, por exemplo, foram realizados 216 patrulhamentos aéreos em Cuiabá e Várzea Grande, o que contribuiu de forma direta para a redução dos índices de criminalidade nas duas maiores cidades mato-grossenses.