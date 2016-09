Redação/VG Notícias com PJC/MT

PJC/MT

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Jaciara (a 144 km de Cuiabá) incinerou mais de 70 quilos de entorpecente nessa quinta-feira (01.09). A destruição ocorreu nas fornalhas da empresa “Cerâmica Juscimeira”, situada no município de Juscimeira (157 km ao Sul).

O quantitativo de drogas é resultado de ações realizadas pela Polícia Civil de Jaciara, no combate a violência e criminalidade no município.

A incineração, autorizada pela Justiça e com parecer favorável do Ministério Público, contou com o apoio dos policiais civis de Juscimeira e da Polícia Militar da cidade.