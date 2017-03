Reprodução

A Polícia Judiciária Civil está à procura do foragido Wellington Marques de Leite - o "Narizinho", acusado de ser um dos responsáveis pelos tiros que matou o sargento aposentado da Polícia Militar, Carlos Venério da Silva, 60 anos, no bairro São Matheus, em Várzea Grande.

Ao todo, quatro participaram do crime, sendo que três foram presos nesse sábado (04.03) e Wellington encontra-se foragido. Foram presos: Lenilson Ferreira Campos - 22 anos, Odenir Araújo de Almeida - 44 anos e Anderson Henrique de Pinho - 25 anos. Os dois primeiros são apontados como mandantes do crime. Já Anderson e Wellington seriam os executores.

Conforme a PJC, os mandantes fazem uso de tornozeleiras eletrônicas e já tinham sido conduzidos pela Polícia Militar logo após o crime, sendo liberados horas depois. Ainda, segundo a PJC, eles quem levaram de carro os comparsas até o local para praticar o assalto, e, por serem monitorados, ficaram rodando com o veículo para despistar a coleta de provas da Polícia, na investigação.

Quem souber do paradeiro de "Narizinho" pode denunciar à Polícia, pelo 197. Confira no final da matéria mais fotos do foragido.

Entenda - Carlos Venério da Silva, 60 anos, morreu na terça-feira (28.02) após ser baleado ao reagir a um assalto no São Matheus, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, o sargento estacionou sua caminhonete em frente a uma sorveteria acompanhado da esposa e da filha. Nesse momento dois homens se aproximaram do veículo e em seguida anunciaram o assalto.

Informações preliminares são de que eles queriam roubar o carro. A PM disse que Carlos reagiu ao assalto sendo baleado pelos criminosos na cabeça. Após balear o sargento, os suspeitos fugiram sem levar a caminhonete.

O policial foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) até o Pronto-Socorro de Várzea Grande. Ele chegou a ser encaminhado a um hospital particular de Cuiabá, local onde teria ocorrido morte cerebral.

Foragido: