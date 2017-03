Quatro motoristas tiveram as carteiras de habilitação e os veículos apreendidos durante uma operação de fiscalização da Lei Seca, realizada na madrugada de terça-feira (28.02) na MT-060, que liga Cuiabá à Nossa Senhora do Livramento (a 42 km de Cuiabá).

Segundo a polícia, os condutores dirigiam com mais de 0,33 miligrama de álcool por litro de ar expelido. Motoristas flagrados com índice abaixo desse valor também foram advertidos e multados.

Os motoristas que foram flagrados embriagados foram levados para a Delegacia de Delitos de Trânsito (Deletran) em uma van. Segundo a Polícia Civil, a multa por dirigir sob influência de álcool ou se negar a fazer o teste do bafômetro é de R$ 2.934,70.

“Por meio da punição ou da educação desses motoristas, conseguimos reduzir drasticamente o número de acidentes, e com isso as perdas materiais e físicas. Inclusive, constatamos queda nos acidentes de trânsito com vítimas”, disse o delegado da Deletran, Christian Cabral.

Os veículos apreendidos ainda passaram por vistoria realizada por um cão farejador do Batalhão de Operações Especiais (Bope). O animal foi usado para localizar drogas nos escondidas nos carros.

“Diferente de nós, humanos, que possuímos cerca de 5 milhões de células olfativas, o cão possui aproximadamente 250 milhões. Com o treinamento adequado, nós conseguimos focar o olfato do animal naquilo que nós queremos [os entorpecentes]”, explicou o cabo do Bope, Rodrigo Botelho.