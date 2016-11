Uma investigação da Divisão de Homicídios em conjunto com a Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf), da Polícia Judiciária Civil de Sinop (500 km ao Norte), sobre a procura de duas pessoas foragidas da Justiça, levou a apreensão de 21 tabletes de maconha, na tarde de quarta-feira (23.11).

As buscas aos foragidos foram intensificadas na região dos bairros Vila Mariana, Sebastião de Matos e Jardim Umuarama. Durante as diligências, no barro Umuarama 2, os investigadores encontraram no interior de uma casa, usada por criminosos para o comércio de drogas, uma mala preta com os tabletes dentro.

Segundo os policiais, a residência fica em frente uma escola e dentro não havia móveis, somente a droga. "No local, não foi localizado ninguém, mas as investigações estão avançadas na identificação e qualificação dos proprietários do entorpecente", asseguraram os investigadores.