Um adolescente de 17 anos foi apreendido na noite dessa terça-feira (14.02) suspeito de envolvimento na morte de um jovem de 17 anos no bairro Jardim Eldorado, em Várzea Grande, durante uma briga motivada por uma pipa.

Na semana passada, um jovem invadiu a casa da vítima para pegar uma pipa que havia caído no local, onde se envolveu em uma discussão por causa do brinquedo. Segundo a Guarda Municipal, tempo depois ele retornou ao local juntamente com mais três amigos, e matou o adolescente com agressões e facadas.

De acordo com a Polícia Civil, o adolescente estava escondido no município de Poconé (a 104 km de Cuiabá). Ele é o segundo suspeito a ser detido por envolvimento no crime.

A Polícia informou que o adolescente é apontado como a pessoa que desferiu a facada no pescoço da vítima. Ele foi encontrado na casa de familiares em Poconé.

O adolescente foi encaminhado para a Delegacia Especializada do Adolescente em Várzea Grande.