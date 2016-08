PM/MT

Um policial militar da Rotam reagiu a uma tentativa de assalto na tarde de ontem (31.08) e atingiu o suspeito, um menor de 17 anos no bairro Nova Várzea Grande, no município.

De acordo com informações do 4° BPM, por volta das 18h, o menor tentou roubar uma caminhonete Hilux SW4 na rua São Paulo com a Pará.

O PM que estava nas imediações ao perceber o fato interviu na situação. O menor efetuou disparos, e ao revidar, o policial o baleou.

O jovem foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande (PS/VG) e está sendo medicado.

A polícia apreendeu com ele um revólver calibre 38 com cinco munições, sendo uma deflagrada.