Policiais do 4° e do 25° BPM estão procurando um reeducando acusado de um assalto no bairro Cohab Cristo Rei na manhã desta segunda-feira (20.02).

Segundo informações do oficial do dia, o reeducando fugiu em direção à região Central de Várzea Grande e o monitoramento da tornozeleira eletrônica indicou as proximidades da prefeitura municipal.

De acordo com servidores do Paço, policiais estão entrando nas salas para localizar o suspeito. Até o momento, ele não foi preso.