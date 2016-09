Um Polícia Militar, identificado como F.S.L., 22 anos, foi detido nessa quinta-feira (01.09) após atirar em frente a uma casa noturna localizada na região do “Zero Quilômetro”, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, clientes de uma boate avistaram o militar descendo do seu veículo e efetuando um disparo com uma arma de fogo em direção ao chão. Após isso, ele entrou no carro e seguiu sentido a avenida 31 de Março.

Policiais realizaram buscas pela via conseguindo localizar o veículo. Os PMs revistaram o carro encontrando a pistola calibre ponto 40 debaixo do banco do motorista.

Aos policiais, o condutor disse que também era militar e que só atirou porque avistou um homem com uma faca e temeu ser assaltado pelo mesmo.

Diante dos fatos e por não estar com sua identidade funcional da PM, o soldado foi detido e encaminhado a Central de Flagrantes.