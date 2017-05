Divulgação Veículo Pajero danificados com disparos de PM

Um policial Militar, identificado como Simão José de Campos, 53, recebeu voz de prisão na tarde dessa terça-feira (16.05) após ter efetuado disparos de arama de fogo contra o veículo do médico Ruy de Souza Gonçalves, 60, durante uma discussão no trânsito em Cuiabá.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, durante a discussão de trânsito o PM sacou a arma e atirou contra o veículo Pajero , do médico Ruy de Souza Gonçalves que seguia para atendimento a policlínica, onde teve o veículo fechado pela motocicleta pilotada por Simão.

Segundo o BO, após efetuar o disparo, o militar se identificou como militar, no entanto, recebeu voz de prisão ainda no local pelos policias que atenderam a ocorrencia no local. O caso será investigado pela Central de Flagrantes.