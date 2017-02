A Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (PGE-MT) divulgou no Diário Oficial do Estado, que circulou na quarta-feira (08.02), a lista dos aprovados no concurso público voltado à seleção e contratação de servidores técnicos-administrativos e analistas. O concurso, regido pelo edital n 01/2016, destina-se à formação de cadastro reserva de vagas. Ao todo, 1.568 pessoas foram classificadas.

De acordo com a presidente da Comissão de Concurso, a procuradora do Estado Fernanda Mendes Pereira Cardoso Sabo, o balanço do concurso é positivo e irá suprir uma necessidade de profissionais no quadro administrativo da PGE. “Isto é muito bom. Aos poucos, por meio do cadastro de reserva, iremos preencher o quadro de servidores da Procuradoria do Estado – que, neste momento, está deficitário”, pontua Fernanda.

Para nível superior, foram classificados 606 candidatos para cargos voltados para Analista – sendo estes, como administrador, engenheiro cartográfico/agrimensor, analista de sistemas, bacharel em Direito, contador, economista e psicólogo. Enquanto que, para nível médio, foram classificados 962 candidatos para os cargos de Técnico PGE.

Segundo estatísticas da Fundação Carlos Chagas, empresa organizadora do concurso, participaram do processo seletivo 14.609 pessoas. O edital completo pode ser acessado por meio do endereço eletrônico http://www.concursosfcc.com.br/concursos/pgemt116 . (Com assessoria ZF).