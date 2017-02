PF/MT

A Polícia Federal incinerou nessa segunda-feira (20.02) cerca de meia tonelada de entorpecentes em Rondonópolis (219 km de Cuiabá).

De acordo com a PF, o material refere-se às apreensões realizadas entre 2015 e 2017 e compreende cocaína sob as formas de apresentação de cloridrato e pasta base, além de maconha e comprimidos de ecstasy.

Dezenas de policiais federais participaram da ação que ocorreu na empresa ADM do Brasil LTDA e contou com representantes da Secretaria de Saúde e do Poder Judiciário.