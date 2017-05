Polícia Federal

A Polícia Federal deflagrou nesta terça-feira (16.05) a Operação Nambikwara, com objetivo de desarticular associação criminosa envolvida na prática de desmatamento e comércio ilegal de madeira. A ação policial foi desencadeada na região de Comodoro e aldeias da Terra Indígena Nambikwara.

Segundo a PF, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão temporária, um mandado de prisão preventiva e 16 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal – Subseção de Cáceres.

As investigações apontam a participação de índios e alguns líderes de aldeias em um esquema onde comerciantes madeireiros adquiriam o produto extraído ilegalmente do interior das áreas indígenas. A Fundação Nacional do Índio (Funai) acompanha o cumprimento dos mandados.

Os presos serão indiciados pelos crimes de receptação, associação criminosa e por desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta, plantada ou nativa, em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente.