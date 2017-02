PF/MT

A Polícia Federal apreendeu nesta sexta-feira (03.02) uma aeronave e 237,7 kg de cocaína na região de Santo Antônio do Leverger (a 35 km de Cuiabá).

De acordo com a PF, o avião de pequeno porte realizava um vôo clandestino (sem autorização das autoridades aeronáuticas) quando o piloto recebeu determinação, via rádio, para que pousasse obrigatoriamente em Santo Antônio do Leverger, local onde uma equipe da Polícia Federal faria inspeção e verificação da documentação.

Porém, o piloto não seguia a determinação e arriscando a própria vida e do “passageiro”, pousou a aeronave em uma estrada de terra na zona rural do município.

No interior do avião foram localizadas várias bolsas de viagem contendo “tijolos” de cocaína. O piloto e o passageiro conseguiram fugir do local, antes da chegada da polícia e estão sendo procurados na região de mata fechada de difícil acesso.