Uma grande carga de cigarros contrabandeados foi apreendida em Mato Grosso neste final de semana. A Polícia Federal recebeu uma informação de que havia na região de Cáceres, duas ou mais carretas transportando contrabando.

De posse dessa informação, foi montado um operação em conjunto com o Gefron e a Polícia Rodoviária Federal para localizar os veículos.

Na cidade de Glória D’Oeste, foi localizada uma das carretas que já havia descarregado a carga ilegal de cigarro. Na mesma cidade, também foi localizado o proprietário da carreta em uma camionete Hilux.

Ao realizar vistoria no veículo, os policiais encontraram R$ 78 mil. A suspeita é de que o dinheiro tenha origem o pagamento da entrega de cigarros.

Posteriormente, com base nas informações obtidas com os abordados, os policiais se dirigiram até a cidade de São José dos Quatro Marcos. No município, localizaram, em um lava jato, a carga ilegal de cigarros.

No mesmo instante, e com base nas informações prestadas pela Polícia Federal, a PRF de Pontes e Lacerda abordou outra carreta, também pertencente ao proprietário da camionete Hilux contendo grande quantidade de cigarros importados ilegalmente.

Em ambas as carretas, a carga ilegal de cigarro foi localizada em meio a uma carga de arroz em pacotes. Policiais investigam se a carga ilegal de cigarros foi carregada no estado do Paraná.

A operação teve como resultado a prisão de quatro pessoas que, juntamente com as duas carretas e com a camionete Hilux, foram encaminhadas a Delegacia da Polícia Federal de Cáceres.