PF/MT

A Polícia Federal, com apoio do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) e Polícia Civil, apreendeu nessa quinta-feira (01.09) cerca de 54,6 kg de cocaína. Um homem foi preso. A ação policial ocorreu em Porto Esperidião.

Os policiais localizaram a droga por meio de denúncias anônimas. No local estavam três suspeitos, mas quando perceberam a aproximação policial, dois deles fugiram, entrando numa mata. O terceiro não conseguiu sair do lugar por estar com a perna direita engessada.

Os policiais iniciaram busca veicular, encontrando dentro do veículo dois sacos contendo 50 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína. O suspeito informou que o entorpecente vinha da comunidade de Barbicho/Bolívia e seria entregue em Pontes e Lacerda.

O veículo foi apreendido e permanece no Posto do Gefron, em Vila Cardoso. O preso foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Federal em Cáceres para ser interrogado pelo delegado em plantão.

Um dado que chamou a atenção dos policiais é que a droga tinha uma “marca”. Os suspeitos utilizaram o símbolo da "Chanel" para marcar a cocaína.

O símbolo, segundo os policiais, seria para atestar a qualidade do entorpecente para os clientes.