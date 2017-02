Cleiverson Nascimento Rocha Santos, conhecido como “Baininho”, 18 anos, foi preso nesta quinta-feira (09.02), no município de Alto Araguaia (415 km ao Sul) pelo crime de tráfico de drogas.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito tem envolvimento com roubos e outros crimes na região. Ele foi surpreendido pelos policiais, em uma residência no bairro Gabiroba, com uma porção de maconha escondida dentro do bolso da bermuda. Também foram apreendidos seis aparelhos celulares e dinheiro.

Cleiverson era procurado desde que foi detido em Alto Araguaia, no último sábado (04.02), também por tráfico de drogas. Na ocasião, o suspeito se apresentou como menor de idade, e acabou conseguindo fugir da delegacia de polícia.

No entanto, os policiais civis constaram que o investigado havia recentemente completado a maioridade, e estava escondido em uma casa na Rua Padre José de Noronha, Alto Araguaia, onde atuava no comércio de entorpecente.

Diante das informações, os investigadores se deslocaram até o local, onde Cleiverson foi preso. Conduzido à Delegacia de Polícia, ele foi interrogado pelo delegado de polícia Carlos Roberto Moreira de Oliveira, e autuado em flagrante por tráfico de drogas.

Em seguida, o jovem foi transferido para Cadeia Pública local e permanecerá à disposição da Justiça.

“O Núcleo Investigativo e Operacional (NIO) da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia está se fortalecendo cada vez mais, com policiais capacitados com o curso do Grupo Armado de Resposta Rápida (Garra), além de dedicados e empenhados na função, e que vem realizando excelentes trabalhos investigativos coordenados pelo delegado Carlos Roberto”, destacou o Delegado Regional de Rondonópolis, Claudinei Souza Lopes.

Para Carlos Roberto, titular da Delegacia de Polícia de Alto Araguaia, as ações positivas estão sendo reconhecidas pela sociedade, classe política, Conseg, Ministério Publico, e Poder Judiciário.