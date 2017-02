Redação VG Noticias com PJC-MT

PJC/MT

A Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (DERRFVA) deflagrou na sexta-feira (24) operação de fiscalização em estabelecimentos comerciais na região do bairro Doutor Fábio, em Cuiabá.

Após levantamentos prévios, os policiais civis da unidade especializada da Polícia Civil realizaram diligências em um estabelecimento onde funciona uma oficina mecânica com comércio de peças usadas e serviço de guincho.

No local foram constatados dois veículos furtados e a suspeita de outros dois adulterados que foram apreendidos e encaminhados à Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec).

Os suspeitos Jorge Leonel Pedroso, 61, e Jefferson Jorge Marques Pedrozo , 38, pai e filho respectivamente, negaram a origem ilícita dos veículos. Contudo, Jefferson assumiu a propriedade da motocicleta furtada.

Encaminhados à DERRFVA, os dois foram autuados em flagrante por receptação qualificada e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Por se tratar de crimes cujas penas privativas de liberdade máxima superam quatro anos de acordo com a regra prevista no artigo 322 do Código de Processo Penal (CPP) não foi concedida fiança.

Neste sábado (25.02) os dois autuados serão apresentados em Audiência de Custodia, na Capital.

Veículos apreendidos - No estabelecimento denominado Pedrosos Guinchos, localizado no bairro Doutor Fábio II, na Capital foram encontrados uma motocicleta Honda, cor branca, furtada em setembro de 2009 em Cuiabá. Além de uma caminhonete Ford F1000, cor vermelha furtada em outubro de 2012 na cidade de Sorriso (442 km ao Norte), que estava sem placas e sem motor.

Os policiais civis da unidade especializada também localizaram no comércio dois caminhões, sendo um guincho VW e um Volvo, com suspeitas de adulteração. Os veículos foram apreendidos e encaminhados à perícia.

Operações continuadas - A DERRFVA tem intensificado o trabalho de fiscalização em garagens e estabelecimentos suspeitos de realizarem desmanche de veículos furtados ou roubados, bem como a comercialização dessas peças.

Outras ações serão realizadas pela unidade para coibir a atividade de receptadores, que fomentam o mercado dos crimes de roubos e furtos de veículos em todo o Estado de Mato Grosso.

A operação contou com apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).