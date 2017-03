Um homem acusado de abusar sexualmente da sua enteada, de apenas 10 anos, teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, nessa quinta-feira (09.03), em Jangada (80 km ao Norte). O suspeito, V. M.J.F. teve a ordem de prisão decretada pelo crime de estupro de vulnerável.

As investigações iniciaram após o registro da ocorrência, no dia 1º de fevereiro, informando de que o padrasto havia praticado atos libidinosos com a enteada. O inquérito policial foi instaurado para apurar a violência sexual da vítima vulnerável.

Concluídas as diligências, o delegado Fabiano Pitoscia relatou o inquérito e representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito, que foi deferida pela Justiça. Com a ordem judicial em mãos, nesta quinta-feira (09), a equipe de investigadores da Delegacia de Jangada deram cumprimento a prisão do acusado.

Após ter a prisão cumprida, o suspeito foi encaminhado a Cadeia Pública de Rosário Oeste, à disposição da Justiça.