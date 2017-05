PJC/MT

Uma operação com objetivo de desarticular pontos de venda de drogas em Nova Olímpia (207 km ao Norte) foi deflagrada pela Polícia Judiciária Civil com apoio da Polícia Militar, na segunda-feira (15.05), no município. Os trabalhos resultaram em uma mulher presa e três menores detidos por envolvimento com o tráfico de entorpecentes e na prisão de um foragido da Justiça do Maranhão, além da apreensão de drogas, arma de fogo, munições e objetos de origem ilícita.

Na ação, Iris Riane Rodrigues do Carmo, 21, foi presa em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores, e três adolescentes de 17 anos. O acusado, Silvano Pereira, foi preso por força de mandado de prisão pelo crime de homicídio qualificado.

A operação foi deflagrada após o recebimento de várias denúncias anônimas sobre um comércio de drogas no bairro Itamarati, comandado pelo adolescente. Após campanas na região, os policiais identificaram dois pontos que funcionavam como “boca de fumo” no bairro e que eram gerenciados pelo suspeito. Durante as diligências, os investigadores receberam informações de que o traficante possuía uma arma de fogo e que tinha uma companheira que o ajudava na atividade ilícita.

Com base nas investigações, foi representado pelo mandado de busca e apreensão domiciliar nos dois pontos, decretas pela Justiça. No primeiro alvo, as equipes da Polícia Civil e Polícia Militar verificaram a movimentação de várias pessoas, sendo detidos no local, Iris e os três menores.

Em buscas na residência, os policiais apreenderam 6 porções de maconha dentro da bolsa da traficante e outras 15 porções da droga, enterradas no quintal da casa., além de R$ 308,80 em dinheiro, uma balança de precisão, quatro celulares, um ar-condicionado, e um aparelho de som de origem ilícita, possivelmente recebidos de usuários em troca de drogas.

Nas buscas realizadas no segundo alvo, foram apreendidas 8 porções de maconha, que também estavam enterradas no quintal da casa. Um terceiro ponto utilizado pelos traficantes foi identificado e em buscas no local foi encontrado escondido dentro da máquina de lavar um revólver calibre 38, com três munições intactas.

O suspeito Silvano estava na casa e foi conduzido a Delegacia de Nova Olímpia, onde foi constatado o mandado de prisão em aberto em seu desfavor, decretado pela Justiça do Maranhão, pelo crime de homicídio qualificado. A traficante e os três menores também foram conduzidos a delegacia, onde foi lavrado o flagrante pelo envolvimento com a atividade do tráfico.