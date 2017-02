A operação “Criminale”, deflagrada pela Polícia Civil nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira (24.02), cumpriu seis mandados de prisão preventiva e 11 ordens judiciais de busca e apreensão contra uma organização criminosa que agia em roubos a residências e comércios, incluindo uma cooperativa de crédito. Os suspeitos chegavam a “alugar” armas de fogo para outros criminosos da Capital.

O trabalho realizado pela Gerência de Combate ao Crime Organizado (GCCO) e Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Cuiabá apreendeu cadernos de anotações, celulares e outros objetos de interesse das investigações.

A organização possuía ramificações dentro da Penitenciária Central do Estado (PCE) onde foram notificados dos mandados de prisão os suspeitos Frank Aparecido Soares Viana e Fagner Moraes dos Santos.

Entre os quatro investigados que tiveram mandados de prisão cumpridos em bairros de Cuiabá está Felipe Gabriel Brito Viana, suspeito de executar o roubo a uma cooperativa de crédito, em agosto do ano passado.

Os outros presos são Fernando Manoel de Melo, Kaio Aparecido Miranda de Araújo e a gestante Josiane Campos Arruda.

De acordo com o delegado Luiz Henrique Damasceno, da GCCO, foram quatro meses de investigação com o objetivo de desarticular a organização criminosa. Os trabalhos foram conduzidos em conjunto com a Derf, sob coordenação do delegado Guilherme Fachinelli.

O material apreendido com o grupo, que inclui celulares e anotações sobre valores e distribuição financeira, passará agora a ser analisado criteriosamente pelas unidades policiais, de acordo com a atividade criminosa empreendida, seja roubo residencial, veicular ou a atuação específica da organização.

A operação contou com o apoio de policiais da Delegacia Especializada de Roubos e Furtos de Veículos (Derrfva) e Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).