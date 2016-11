PJC/MT

Dezoito pessoas foram conduzidas na operação conjunta da Polícia Judiciária Civil e a Polícia Militar, denominada "Boi Branco", deflagrada na manhã desta sexta-feira (25.11), nos municípios de Pedra Preta (238 km ao Sul) e Rondonópolis (212 km ao Sul).

A operação apreendeu sete armas de fogo, sendo 5 espingardas, munições, dinheiro e porções de drogas. Entre os conduzidos estão pessoas com mandados de prisão por furto de gado e estupro e 3 traficantes autuados em flagrante. Outras pessoas foram levadas à Delegacia para averiguação por estarem nos locais alvos do cumprimento de buscas e também encontradas na posse de pequena quantidade droga ou traficando.

Depois de ouvidos e checados, as conduzidos sem envolvimento em crimes serão liberados.

A operação com base na cidade de Pedra Preta iniciou nas primeiras horas com efetivo de 90 policiais das Delegacias da Regional de Rondonópolis, policiais militares e a Força Tática.

O delegado Arthur Peixoto, que responde por Pedra Preta, informou que a Justiça expediu 20 mandados, sendo 15 de busca e apreensão, 4 de prisão temporária e 1 preventiva, para cumprimento na operação.

Conforme o delegado, em Pedra Preta, foram cumpridos 10 buscas e 4 mandados de prisão, sendo presas na zona rural 2 pessoas envolvidas no furto de gado, onde também foram cumpridas ordens de buscas expedidas nas investigações do furto de gado de pelo menos 4 fazendas da região, localizadas no Assentamento Lúcio Medeiros.

Durante as buscas, os policiais apreenderam 5 espingardas na posse dos investigados. "Eles invadiam as propriedades, matavam o gado, desossavam e levam somente a carne, deixando os ossos no meio do mato. As vítimas vieram na delegada e relatavam que eram pessoas violentas armadas", disse o delegado.

Também na cidade foram presos 3 traficantes e o casal Evanildo Eucares Araújo e Eliane da Rocha, por posse ilegal de arma de fogo, munições e por manter uma casa de prostituição. No local foram apreendidos 1 revólver, munições, dinheiro. Cinco mulheres encontradas na casa afirmaram aos policiais, que estavam lá para fins de prostituição.

Ainda na cidade foi preso o vaqueiro, Décio Alves de Oliveira, 57 anos, com mandado de prisão preventiva, referente à condenação de 13 anos, 1 mês e 15 dias de reclusão pelo crime de estupro, cometido em Pedra Preta.

Em Rondonópolis, os policiais cumpriram um mandado de prisão temporária e duas buscas pelo furto de gado investigado em Pedra Preta. Uma pessoa foi presa por posse irregular de arma de fogo.

“Em Pedra Preta faltava uma operação grande na cidade. Todas as cidades maiores do polo tiveram operações e falta essa em Pedra Preta, para levar tranqüilidade aos moradores”, disse o delegado regional de Rondonópolis, Claudinei Lopes.