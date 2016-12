O final de semana foi marcado por acidentes com vítimas fatais em três cidades no Norte do Estado, sendo o mais grave na BR-163, entre Peixoto de Azevedo e Matupá.

No acidente, ocorrido no sábado (24.12), véspera de natal, um casal e duas adolescentes morreram na violenta colisão frontal entre um Fiat Strada e um VW Gol, branco (placas de Novo Mundo). As vítimas são Ademir Ferreira dos Santos, 43 anos, que conduzia o Gol, Edilene Menezes e duas filhas dela, 16 e 13 anos. Ademir está sendo trasladado para Paranaíba, Mato Grosso do Sul. Edilene e as filhas serão sepultadas nesta segunda-feira (26.12), em Peixoto.

Os velórios são no centro de evangelismo. O condutor do Fiat Strada, que residiria em Matupá, teve fraturas e foi transferido, hoje, para um hospital em Sorriso e seu estado de saúde não foi informado.

O tenente Herbe Rodrigues da Silva, da Polícia Militar, informou ao Só Notícias, que "as vítimas que morreram residiam em Peixoto de Azevedo. A colisão foi frontal e uma das hipóteses do acidente é ultrapassagem indevida", apontou. A rodovia ficou interditada por algumas horas para ser feito trabalho da perícia, liberar os corpos e remover os veículos.

Em Sorriso, ainda no sábado, ocorreu a colisão frontal entre uma moto Fan, preta, e uma caminhonete Nissan Frontier, prata, que vitimou um homem e uma criança. Raimundo Francisco, 29 anos, que conduzia a moto, morreu praticamente na hora. A menina, de 6 anos, foi levada, pelos bombeiros, ao hospital regional e faleceu pouco tempo depois.

O corpo de Raimundo (que trabalhava em um frigorífico) está sendo trasladado para o Maranhão. A menina será sepultada em Sorriso, nesta segunda-feira. As causas do acidente são desconhecidas e a polícia deve ouvir o condutor da caminhonete para esclarecê-las.

Também em Sorriso, no sábado de madrugada, uma moto Biz bateu na traseira de um caminhão e João Brasilino de Sousa Neto, 26 anos, funcionário de uma farmácia, morreu. Ele será trasladado para o Maranhão.

Em Nova Mutum, uma menina, de 3 anos, foi atingida por um carro ficou em estado gravíssimo e foi socorrida pelos bombeiros. Ela foi atendida no hospital, mas acabou não resistindo.

A polícia irá investigar o acidente, as primeiras informações é que a criança teria tentado atravessar a rua quando foi atingida. O homem que conduzia o carro foi detido e levado à delegacia.