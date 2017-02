A Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp/MT) informou que pelo segundo ano consecutivo, Mato Grosso reduziu os índices de homicídios. O número de assassinatos passou de 1.121 em 2015 para 1.080 mortes no ano passado, uma queda de 4%.

De acordo com a Sesp/MT, dados apontam que de 2014 para 2015 houve redução de 13% nos registros de ocorrências de homicídios, que antes era de 1.276 casos.

Das 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), sete tiveram reduções de assassinatos, uma manteve o mesmo número do ano anterior e outras sete apresentaram aumento de casos.

A maior redução de registros de assassinatos foi constatada nas regionais de Água Boa, com 34% de casos a menos; seguido de Alta Floresta, com 19%; Várzea Grande, com 17%; Rondonópolis com 13%; e Cuiabá, que apresentou 12% a menos de casos.

Em contrapartida, as regionais de Juína e Vila Rica tiveram os maiores aumentos, com 59% e 29%, respectivamente. Os crimes motivados por questões agrárias ainda são as maiores causas dos assassinatos nessas regionais. Em Pontes e Lacerda, que apresentou salto de 27 mortes em 2015 para 32 em 2016, o garimpo na Serra da Borda tem relação com os crimes contra a vida.