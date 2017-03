Na madrugada desta terça-feira (07.03), policiais militares do 8º Batalhão de Alta Floresta (9º Comando Regional) recuperaram 15 armas de fogo, sendo nove revólveres e seis pistolas furtadas de uma loja de armamento. Também apreenderam dois revólveres que seriam dos supostos autores do furto.

Os policiais faziam rondas na região quando suspeitaram de um veículo que estava estacionado no pátio da igreja matriz, na área central de Alta Floresta. Por estar parado há muito tempo no mesmo local, a equipe decidiu averiguá-lo, momento em que visualizou as armas.

Logo depois, a Polícia Militar (PM-MT) também descobriu que os ladrões haviam arrombado a loja. Eles abriram um buraco na parede, por onde invadiram o comércio e furtaram as armas, munição e dinheiro.

Esta ação envolveu nove policiais. A PM continua em alerta e fazendo rondas na tentativa de identificar e prender os autores do roubo. O Boletim de Ocorrência (BO) foi confeccionado e encaminhado à Delegacia Judiciária Civil, onde as armas e o dinheiro foram entregues.