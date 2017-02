Reprodução

Edinez Maria Silva Pereira, 51 anos, morreu nessa terça-feira (21.02) atropelada por um carro de passeio no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, o condutor do veículo, um jovem de 22 anos (que não teve nome revelado), acionou a polícia informando que teria atropelado uma senhora no Osmar Cabral.

Além disso, o motorista acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a vítima, porém, ao chegar no local os socorristas constataram a morte de Edinez.

Ainda segundo a Polícia, o condutor disse que a mulher atravessou a rua sem olhar, e que ele (motorista) tentou frear, mas não conseguiu e acabou atropelando a senhora.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

O motorista realizou o exame de bafômetro que não constatou a embriaguez. O rapaz ainda foi conduzido até a Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito (Deletran) e liberado após prestar depoimento.