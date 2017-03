Uma mulher de 26 anos foi presa em flagrante e autuada por extorsão qualificada pela restrição de liberdade (sequestro-relâmpago) pela Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (DERF), de Cuiabá. O crime foi cometido contra um casal de primos no bairro CPA 03, na Capital.

A suspeita Sandra Silva Barreto foi detida pelos policiais civis no momento em que estava com a vítima de 20 anos em um supermercado da região. Ela teria obrigado a jovem a sacar valor em espécie e também a realizar compras, sempre acompanhada da criminosa.

Enquanto Sandra mantinha a extorsão contra a mulher, um homem (comparsa da suspeita) agia em um matagal próximo ao mercado, mantendo refém o primo (de 26 anos) da jovem que foi obrigada a realizar os saques eletrônicos. Após ser presa, a investigada levou a Polícia Civil até o matagal onde seu comparsa mantinha o refém. Ao visualizar a movimentação policial, o suspeito fugiu do local, abandonando a vítima no terreno baldio.

A ação policial aconteceu na quarta-feira (08.03). Segundo o delegado de polícia Guilherme Berto Nascimento Fachinelli este é o segundo registro em um mês de extorsão qualificada pela restrição à liberdade da vítima na Capital. “Nas duas ocasiões o trabalho do Núcleo de Inteligência da DERF, aliado às equipes operacionais da unidade, se mostrou fundamental para a elucidação dos crimes, bem como na responsabilização dos autores. As investigações prosseguem agora no sentido de localizar o outro suspeito de executar o crime, o responsável por manter o refém em área de matagal no CPA 3”.