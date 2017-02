Celso da Silva, 48 anos, ficou ferido após bater sua caminhonete em um árvore na avenida Júlio Campos, em Várzea Grande. O fato ocorreu na madrugada deste domingo (26.02).

De acordo com a Polícia Militar, o motorista trafegava pela avenida quando perdeu o controle do carro, atravessou o canteiro e bateu em uma árvore.

Segundo a PM, Celso chegou a ficar preso nas ferragens do veículo. Com ferimentos no rosto e na mão esquerda, ele foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao Pronto-Socorro de Várzea Grande.

O acidente será investigado pela Delegacia de Trânsito.