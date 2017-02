TVCA

Um homem de 38 anos morreu na madrugada de hoje (16.02) após colidir um veículo Sandero na traseira de uma carreta carregada de madeira estacionada no bairro Alameda, em Várzea Grande.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, por volta das 4h, o motorista seguia na avenida principal do bairro sentido ao Cristo Rei e chovia muito no local.

O condutor não viu a carreta estacionada na avenida e colidiu. Ele morreu no local.

Os bombeiros precisaram cerrar parte do veículo para retirar o corpo do condutor das ferragens.

O motorista da carreta dormia no veículo. O caso será investigado pela Polícia Civil.