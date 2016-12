Um motorista, que ainda não foi identificado, morreu na noite dessa quarta-feira (28.12) após tombar seu caminhão carregado com produtos agrotóxicos na Serra de São Vicente, região de Jaciara (a 146 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 18 horas dessa quarta, no km 349 da BR-364, o motorista seguia com o veículo, modelo baú, quando saiu da pista e tombou. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

O trecho do acidente ficou parcialmente interditado por duas horas, conforme informou a PRF.