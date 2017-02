Um motociclista, que ainda não teve a identidade revelada, ficou gravemente ferido na manhã desta segunda-feira (27.02) após colidir sua moto em um ônibus do transporte coletivo de Cuiabá.

De acordo com Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito, por volta das 07 horas da manhã, a vítima bateu sua motocicleta no coletivo no cruzamento das avenidas Tenente-Coronel Duarte com a Getúlio Vargas, no Centro da Capital.

Na colisão, o motociclista foi arremessado e colidiu no para-brisa do ônibus.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave, e foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Cuiabá.

A Delegacia Especializada em Delitos de Trânsito irá investigar o acidente.

10h10 - O motociclista foi identificado como Erinaldo, que seria funcionário da concessionária Domani.

Por meio de nota, a empresa Pantanal Transportes se posicionou sobre o acidente.

Veja a íntegra da nota:

A direção da Pantanal Transporte informou que o acidente foi motivado pela imprudência do motociclista já que o mesmo atravessou o sinal vermelho, no cruzamento da Avenidas Getúlio Vargas e Prainha, na região central de Cuiabá. Logo após a colisão, o motorista parou o ônibus e acionou a equipe do Samu que levou a vítima ao Pronto Socorro Municipal. Um funcionário da Pantanal Transporte acompanha a vítima no atendimento médico. O motorista afirmou que a colisão ocorreu enquanto subia Avenida Getúlio Vargas, e a velocidade do coletivo, no momento do acidente, era de 30 km.