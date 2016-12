Um motociclista, que não teve o nome revelado, ficou ferido na tarde dessa quinta-feira (22.12) após se envolver em acidente entre um ônibus do transporte coletivo e um carro de passeio na ponte Júlio Müller, que liga as cidades de Cuiabá e Várzea Grande.

De acordo com informações da Polícia Militar, o motociclista ficou debaixo do ônibus e o carro ficou na contramão ao lado do canteiro de concreto de proteção da ponte.

O motociclista foi socorrido e encaminhado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) até o Pronto-Socorro de Cuiabá.

A Polícia não soube informar como que ocorreu o acidente. O fato será investigado.