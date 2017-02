9ºBPM/PMMT

Uma adolescente de 15 anos, que reside em Várzea Grande, foi apreendida nessa quinta-feira (02.02) no Terminal Rodoviário do bairro Coxipó, em Cuiabá, com 18 tabletes de maconha em duas malas de viagem.

Segundo a Polícia Militar, a garota trouxe a droga de Campo Grande (Mato Grosso do Sul), porém não disse de quem recebeu e para onde levaria. Entretanto, os policiais testemunharam o telefonema recebido por ela, via celular, de um homem que cobrava a chegada do "bagulho".

O suspeito foi ao encontro da adolescente no terminal de ônibus. José Carlos e Silva, 48 anos, posteriormente identificado como ex-padrasto dela, acabou preso.

Ele disse aos policiais que trabalha como segurança de uma empresa privada. O suspeito admitiu que tinha uma arma de fogo da qual desconhecia a procedência. Essa informação levou a equipe do 9ºBPM à apreensão de um revólver calibre 38 com seis munições intactas.

Já na casa que a adolescente mora com a mãe, em Várzea Grande, os policiais encontraram um aparelho bloqueador de sinais de rastreadores, chamado "chupa cabra", e R$ 183. Os dois foram entregues na Central de Flagrante do Cisc Planalto.