PM/MT Alexandre Genekss Moreira Neves, 20 anos

Alexandre Genekss Moreira Neves, 21 anos, dois adolescentes e uma menina de 12 anos foram detidos na noite dessa quinta-feira (25.08) com um pé de maconha e um tablete da mesma droga no bairro Parque Sábia em Várzea Grande.

De acordo com assessoria da Polícia Militar, uma guarnição realizava rondas pelo bairro quando avistaram três jovens em situação suspeita.

Os policiais abordaram os jovens e suspeitaram que os mesmos estavam consumindo entorpecentes. Ao ser indagado sobre a droga, um deles, adolescente de 16 anos, disse que tinha apenas um pé de maconha na sua casa.

Os PM’s foram até a residência e apreenderam a planta e um simulacro de arma de fogo. No local, o suspeito contou que tinha escondido tablete de maconha em outra casa, localizada no mesmo bairro. No segundo local, os policiais se depararam apenas com uma menina de 12 anos que guardava a droga para o menor.

Diante dos fatos, Alexandre, dois adolescentes de 16 anos (entre eles o suposto dono da droga), e a menina de 12 anos foram encaminhados para Central de Flagrantes de Várzea Grande.