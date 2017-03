Uma criança de 11 anos desapareceu nesse domingo (12.03), ao se afogar na praia Bosque da Saúde, localizada no município de Barra do Garças (a 520 km de Cuiabá).

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a criança estava com uma tia e o namorado dela brincando no rio, sendo que determinando momento a criança e tia se afastaram da margem e acabaram se afogando.

Conforme a corporação, o homem conseguiu nadar e retirar à namorada, porém, não conseguiu salvar a criança. A menina desapareceu nas águas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado ainda nesse domingo e realizou várias buscas sem sucesso. Agora pela manhã as equipes retornaram ao local e continuam procurar a criança.