Durante o período do carnaval foram realizadas 8.700 abordagens educativas de trânsito, alertando principalmente sobre o uso de bebida alcoólica e direção veicular. Em 2016 foram 2.855, o que representa um aumento de 67% na produtividade da campanha neste ano.

As ações e as blitzes educativas foram realizadas em órgãos públicos, na Praça da Mandioca, nas Rodovias Emanuel Pinheiro (MT-251), estrada que liga Cuiabá a Chapada do Guimarães e Palmiro Paes de Barros (MT-040), que liga Cuiabá a Santo Antônio do Leverger.

De acordo com a gerente de Ações Educativas de Trânsito, Rosane Pölzl, além de alertar para os riscos de beber e dirigir, os servidores do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/MT) e os parceiros distribuíram adesivos, lixos de carro e leques alusivos a campanha da Lei Seca. Foram destacados também a importância do uso dos equipamentos de segurança, bem como alertou-se para a necessidade de descanso dos motoristas que viajariam após a festa.

“O uso do cinto de segurança para os ocupantes dos bancos dianteiros e traseiros, bem como o dos equipamentos de retenção adequados à idade de cada criança são fundamentais para a segurança de todos os ocupantes dos veículos. O uso destes equipamentos por todos os ocupantes do veículo é de responsabilidade do condutor e além de colocar a vida de todos em risco é infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro”, alertou a gerente.

O objetivo dessas ações é sensibilizar os condutores para preservação da vida no trânsito. “Para evitar mortes no trânsito é necessário que os condutores e passageiros adotem comportamentos seguros para preservar sua vida e a de outros”, disse. “Também parabenizamos vários grupos que seguiam para os festejos na Chapada dos Guimarães e que optaram por fretar micro-ônibus, para comemorarem e retornarem em segurança”.

Participaram das ações educativas servidores do Detran, do Tribunal de Contas do Estado (TCE), da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social (SETAS – Ganha Tempo de Várzea Grande),do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar (BPMTRAN), da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (Semob) e da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá.