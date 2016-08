PJC/MT

Mãe e filho foram presos nessa quarta-feira (24.08) em posse de um veículo “clonado” e documento falso no município de Jaciara (a 144 km de Cuiabá).

A.S, 22 anos, com passagem pelo polícia por porte ilegal de arma de fogo, e sua mãe, G.S, 49 anos, foram autuados em flagrante pelo crime de uso de documento falso, e poderão ser indiciados por receptação.

A equipe de investigadores da Polícia Civil de Jaciara iniciou diligências após policiais civis da Base Comunitária do Bairro Moinho, de Cuiabá, informarem a existência de um automóvel Jetta, de cor branca, circulando pela cidade com suspeitas de ser um veículo “clonado”.

O carro Jetta original é de Cuiabá, e o proprietário havia registrado boletim de ocorrência informando ter recebido multas de transito ocorridas em Jaciara, sendo que nunca teria visitado o município da multa.

A Polícia Civil identificou que as multas aplicadas em Jaciara haviam sido assinadas pelo condutor A.S. Em seguida, com intuito de localizar o veículo proveniente de crime, os investigadores abordaram o investigado em sua residência, em poder do automóvel suspeito.

Durante a abordagem, a mulher se apresentou como também proprietária do carro. Mãe e filho disseram que adquiriram em Cuiabá, pelo valor de R$ 75 mil, de uma garagem de veículos. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Jaciara para esclarecimentos.

Após a entrega do documento do veículo o a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de veículo Automotores (DERRFVA), foi acionada e na checagem constatado que o CLRV apresentado pelo jovem se tratava de cédula furtada do DETRAN de Nobres (146 km a Médio-Norte).

Diante do flagrante, mãe e filho, foram autuados em flagrante pelo crime de uso de documento falso, e poderão responderá por receptação. Já o veículo Jetta apreendido será periciado.