Lindomar Pires, 33 anos, foi preso na madrugada desta segunda-feira (27.02) após invadir um supermercado na avenida Miguel Sutil, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, a polícia foi acionada pela empresa que realiza monitoramento do supermercado informando que o sistema de câmeras do estabelecimento foi desligado.

Conforme a PM, uma guarnição foi até o local e presenciaram dois suspeitos saindo correndo do supermercado. Após buscas, Lindomar acabou sendo detido, porém, o comparsa não foi localizado.

A Polícia informou que com o suspeito foi encontrado a arma da segurança, além de um HD com as imagens do circuito interno e equipamentos usados para eles arrombarem o cofre.

Lindomar foi detido e encaminhado a Central de Flagrantes de Cuiabá.