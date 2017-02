Airton Ribeiro da Silva, 39 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira (23.02) durante tentativa de roubo a uma residência no bairro Colinas Verdejantes em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, uma moradora acionou a polícia informando que teria ouvido um barulho no telhado da sua casa, e que acreditava ser um ladrão.

Conforme a PM, policiais foram até o local e encontraram agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendendo a ocorrência. Aos PM’s, os agentes rodoviários informaram que encontraram Airton Ribeiro amarrado na residência, e que solicitaram que os moradores o desamarrassem.

Segundo a Polícia, ao entrar na casa os policiais encontraram o suspeito caído ao chão inconsciente. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e confirmou a morte de Airton.

Ainda segundo a PM,moradores informaram que o suspeito teria caído do telhado na casa, uma altura de cinco metros. Além disso, ele tentou agredir o dono do imóvel, o senhor de 75 anos, mas que vizinhos teriam chegado e o imobilizado, e em seguida amarrado ele com cordas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.