Reprodução Juíza decreta prisão do advogado preso com duas menores em motel em Cuiabá

A juíza da 9ª Vara Criminal de Cuiabá, Renata do Carmo Evaristo Parreira, decretou a prisão do advogado e conselheiro suplente da Ordem dos Advogados de Mato Grosso (OAB), Valdir Miquelin, 50 anos, preso na madrugada desta sexta-feira (17.02), com duas menores, de 12 e 15 anos, em um motel na avenida Miguel Sutil, na Capital. O processo tramita em segredo de Justiça por envolver menores de idade.

Policiais militares receberam a denúncia e prenderam o advogado no momento em que ele saia do motel com as menores. Valdir confessou que manteve relações sexuais com a menina de 15 anos na frente da menor de 12.

As menores relataram que o advogado ofereceu bebida alcóolica e guloseimas a elas.

Segundo informações, o advogado foi encaminhado para o Centro de Custódia de Cuiabá (CCC).

