Agnaldo Parabá da Silva, 18 anos, foi preso e um adolescente de 16 anos apreendido por envolvimento em um roubo, ocorrido no Distrito de Santa Clara, conhecido por “Ponta do Aterro”, em Vila Bela da Santíssima Trindade (a 521 km de Cuiabá).

De acordo com a Polícia Civil, Agnaldo Parabá foi autuado em flagrante pelo crime de roubo. O menor responderá ato infracional análogo a roubo.

As diligências iniciaram após informação no disque-denúncia 197, sobre um assalto na localidade denominada “Ponta do Aterro”, distante cerca de 180 quilômetros do centro do município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

O roubo foi contra uma pessoa muito conhecida e querida na região. Dois homens agiram com truculência e violência, espancando e humilhando a vítima.

Em investigação, a Polícia Civil conseguiu identificar os autores. Depois de localizados, Agnaldo e o menor confessaram a ação criminosa, além de outros delitos cometidos na região, para compra de entorpecentes na fronteira.

Conforme o delegado de polícia, Clayton Queiroz Moura, a equipe da Delegacia de Polícia de Vila Bela permaneceu por três dias no Distrito de Santa Clara, procedendo com interrogatórios e oitivas de pessoas arroladas em inquéritos policiais e termos circunstanciados de ocorrência, intimações, levantamento de informações e entre outras investigações.