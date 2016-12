O jovem L.S.A, 20 anos, foi detido nesse domingo (25.12), de Natal, acusado de tentar estuprar uma mulher no bairro Gonçalo Botelho, em Várzea Grande.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima, uma mulher de 44 anos, chegava a sua residência por volta das 04h30 da madrugada de domingo quando foi atacada pelo suspeito.

Conforme a vítima, o jovem teria a enforcada com um fio de luz e tentando estuprá-la, mas ela reagiu e entrou em luta corporal com ele. O jovem fugiu do local deixando sua cueca e o aparelho de celular.

A vítima acionou a polícia, e nesse momento o telefone do suspeito tocou. A mulher conversou com a pessoa que estava na linha descobrindo assim o endereço do agressor.

Uma guarnição da PM foi até o endereço indicado e conseguiu encontrar o suspeito. Aos policiais, o jovem afirmou ser dono do aparelho, mas negou ter tentando abusar da mulher.

O suspeito foi levado a Central de Flagrantes, e no local foi reconhecida pela vítima como sendo a pessoa que tentou estuprá-la.