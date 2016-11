Um jovem envolvido na tentativa de homicídio de um adolescente em Jaciara (144 km ao Sul) teve o mandado de prisão cumprido pela Polícia Judiciária Civil, na terça-feira (22.11), no município. O acusado H. C. S., 18, teve a ordem de prisão decretada após ser identificado junto a mais dois comparsas como autor do atentado contra o adolescente, de 15 anos.

A vítima foi encontrada em uma fossa, no bairro Aeroporto, no dia 31 de outubro, com cinco perfurações provocadas por faca e várias escoriações pelo corpo. Ainda no hospital, em entrevista com os policiais, a vítima contou que foi abordada por três suspeitos, entre eles H.C.S., os quais o agrediram fisicamente e desferiram os golpes de arma branca.

Após o atentado, a vítima foi jogada na fossa, onde permaneceu até ser socorrida. Os dois comparsas de H.C.S. são menores de idade e foram apreendidos no mesmo dia da tentativa de homicídio. Como o suspeito não foi localizado no dia do crime, foi representado pelo mandado de prisão, decretado pela Justiça.

Com a ordem de prisão em mãos, a equipe de policiais civis de Jaciara realizou diligências que resultaram no cumrprimento da prisão do investigado.