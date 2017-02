4° BPM

Jhonata Evangelista, 23, foi preso na noite de ontem (08.02) com 23 porções de pasta base escondidas em sua cueca, no bairro Chapéu do Sol, em Várzea Grande.

Por volta das 21h52, os policiais faziam rondas pelo bairro quando receberam informações sobre a comercialização de drogas pelo suspeito.

Durante buscas na residência de Jhonata, a PM apreendeu duas sacolas com recortes circulares, e uma porção análoga a ácido bórico.

Ele foi conduzido a Central de Flagrantes.