Redação VG Notícias com PJC/MT

Gabriel Oliveira da Silva, 19 anos, foi preso nessa terça-feira (15.02) em Rondonópolis (212 km ao Sul) com 75 porções de maconha. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e comércio de munição.

O suspeito foi surpreendido pelos investigadores da Derf em uma residência, no bairro Cidade de Deus II, na cidade de Rondonópolis, após recebimento de uma denúncia feita pelo 197, de uma pessoa que estaria comercializando droga no bairro.

Com base nas informações, os investigadores montaram campanha e durante o monitoramento conseguiram identificar Gabriel.

Segundo os policiais, o traficante mantinha a droga em um depósito no interior de sua residência. Ele saia com pequenas quantidades já divididas em trouxinhas dentro do bolso para vender. “Depois que acabava ele retornava à sua casa para buscar mais porções, e continuar a prática delitiva”, disse um dos investigadores.

Logo que abordado, o jovem confessou os crimes e levou os policiais à sua residência. No local apreendidas, dentro de uma caixa de sapato, em cima do guarda roupa, 73 porções de maconha, 2 porções maiores da mesma substância, munições, além de material para embalar o entorpecente.

Diante do flagrante, Gabriel foi conduzido à Delegacia Especializada de Roubos e Furtos (Derf) de Rondonópolis, interrogado e mantido preso por tráfico de drogas e comércio de munição.