Redação VG Notícias com PJC/MT

Gelson Carlos dos Santos, 18 anos, foi preso nessa quinta-feira (09.03) no município de Rosário Oeste (a 128 km de Cuiabá), apontado como autor de um latrocínio. O suspeito estava com mandado de prisão preventiva decretado em razão do crime.

O latrocínio aconteceu na noite de 25 de fevereiro, quando duas pessoas armadas invadiram uma residência, localizada nos fundos de um mercado, no bairro Aeroporto, em Rosário Oeste, para praticar um assalto.

Na ocasião, o dono do estabelecimento comercial foi rendido pelos suspeitos quando saía do banho. Ao perceber a presença dos criminosos, a vítima tentou reagir e acabou alvejada por disparos de arma de fogo, não resistindo aos ferimentos, morrendo no local.

Durante investigação para apurar o crime, os policiais civis conseguiram identificar os dois envolvidos. Segundo as investigações, o roubo seguido de morte foi praticado por Gelson, autor dos tiros de arma de fogo, na companhia do adolescente de 17 anos.

Diante dos indícios de autoria, a Polícia civil representou pelo pedido de prisão preventiva de Gelson por latrocínio, decretado pela Justiça. Com a ordem judicial, os investigadores conseguiram efetuar a prisão do procurado nessa quinta (09.03).