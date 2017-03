Jhon Cley Miranda Fernandes, 19 anos, foi preso nessa terça-feira (14.03) acusado de atear fogo no irmão de 10 anos no bairro Jardim Renascer, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, a polícia foi acionada por moradores do bairro Jardim Renascer informando que um jovem teria ateado fogo no seu irmão. Segundo a PM, ao chegar no local indicado os policiais encontraram o menino em casa e com queimaduras pelo corpo.

Conforme a Polícia, o menino disse estava dormindo em seu quarto quando seu irmão jogou perfume em seu corpo e depois ateou fogo. Ele correu para fora da casa e foi socorrido por vizinhos e levado ao Pronto-Socorro de Cuiabá. O menino recebeu atendimento médico e em seguida foi liberado.

Diante dos fatos, Jhon Cley foi detido e encaminhado a Central de Flagrantes da Capital.