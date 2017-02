Marcelo Alexandre de Almeida, 18 anos, foi morto a tiros na noite de sábado (11.02) em frente a uma igreja evangélica no bairro Nova Esperança, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 20h30 da noite, após participar de um culto evangélico, o jovem estava conversando com alguns em uma frente à igreja Assembleia de Deus, quando um homem, em uma bicicleta, se aproximou do grupo.

Conforme testemunhas, o suspeito efetuou três disparos contra Marcelo, e em seguida fugiu do local.

Baleado nas costas, o jovem morre antes da chegado do socorro. A mãe dele, que também estava na igreja, informou aos policiais militares que atenderam a ocorrência que Marcelo estava envolvido com o mundo do crime e sua morte pode ter sido um possível acerto de contas.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) investiga o caso.