Ivone Oliveira Gomes, 24 anos, foi assassinada a facadas na noite dessa quarta-feira (15.03) dentro de sua residência no bairro Osmar Cabral, em Cuiabá.

De acordo com a Polícia Militar, por volta das 23 horas dessa quarta, moradores foram até base da PM no bairro São João Del Rey e relataram que tinha uma mulher bastante ferida em sua casa, localizada na rua Seis do bairro Osmar Cabral.

Segundo a PM, policiais foram até local e encontraram a jovem ensanguentada e deitada na cama de seu quarto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e ao chegar no local os socorristas constaram o óbito de Ivone.

Conforme a Polícia, vizinhos relataram que por volta das 22h10 Ivone chegou da faculdade acompanhado do namorado, identificado como Luiz. Eles disseram que o rapaz ficou cerca de 20 minutos no local e depois foi embora.

A Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (DHPP) irá investigar o caso.